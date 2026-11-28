Një festë e veçantë, e mbushur me emocione, krenari dhe atmosferë shqiptare, u zhvillua në Firence me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pavarësisë. Protagonistët e vërtetë të kësaj feste ishin fëmijët, të cilët përmes recitimeve, këngëve, flamujve kuqezi dhe pjesëmarrjes së tyre plot entuziazëm, sollën një mesazh të bukur për ruajtjen dhe përcjelljen e gjuhës, kulturës dhe identitetit shqiptar te brezat e rinj.
Në një atmosferë festive, pranë prindërve dhe mësuesve, fëmijët dëshmuan se larg atdheut, lidhja me rrënjët, historinë dhe traditat mbetet e gjallë. Organizimi, prezantimi dhe përfshirja e fëmijëve i dhanë aktivitetit një dimension të veçantë, duke e kthyer këtë takim në një moment bashkimi dhe krenarie për komunitetin shqiptar.
Një vlerë e veçantë e kësaj feste ishte bashkëpunimi mes fëmijëve, prindërve dhe mësuesve, të cilët së bashku kontribuuan në realizimin e një aktiviteti që synon jo vetëm të kujtojë një datë historike, por edhe të ndërtojë ura komunikimi mes brezave. 28 Nëntori nuk është vetëm kujtim i historisë sonë. Është edhe përgjegjësi për të ardhmen. Shqiptaria jeton aty ku fëmijët mësojnë gjuhën e të parëve, njohin historinë e tyre dhe rriten me dashurinë për rrënjët.