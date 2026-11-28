Zëvendësministri i Brendshëm grek, Vangelis Liakos, njoftoi të shtunën dorëheqjen e tij, pas raportimeve që pretendonin se bashkitë kishin dhënë kontrata të drejtpërdrejta me vlerë qindra mijëra euro për bizneset e lidhura me dy motrat e tij. Lajmin e bëri të ditur vetë Liakos përmes një postimi në rrjetet sociale, ku u shpreh se vendimi erdhi pas disa ditësh akuzash ndaj tij dhe familjes së tij. Dorëheqja e Liakos shënon fundin e një polemike që kishte shqetësuar partinë qeverisëse Demokracia e Re, pavarësisht përpjekjeve të zyrës së kryeministrit për ta shpallur çështjen të mbyllur, ndërsa ligjvënësit e partisë u konfliktuan nëse ai duhej të jepte dorëheqjen. Liakos ka ngritur një padi për shpifje kundër dy gazetarëve dhe një botuesi për shkak të raportimeve të tyre.
Kontratat që pretenduan raportimet
Sipas raportimeve të publikuara nga mediat lokale, një firmë kontabiliteti e drejtuar nga njëra prej motrave të Liakos kishte marrë kontrata me vlerë totale 1.14 milion euro nga gjashtë bashki që nga viti 2019. Një raport tjetër pretendonte se një biznes i drejtuar nga motra tjetër e tij kishte siguruar 13 kontrata të drejtpërdrejta me vlerë totale 256,694 euro nga katër bashki gjatë së njëjtës periudhë. Këto kontrata lidheshin kryesisht me shërbime konsulence për komunikim, marrëdhënie me publikun dhe turizëm.
Liakos: Nuk ka përgjegjësi familjare
Liakos ka mohuar çdo përfshirje në veprimtarinë profesionale të motrave të tij. “Që nga momenti i parë, kam deklaruar, në termat më kategorikë, se nuk kam pasur kurrë përfshirje në aktivitetet profesionale të vëllezërve dhe motrave të mia dhe se nuk ka diçka të tillë si përgjegjësi familjare”, tha ai në postimin e tij në rrjetet sociale. Zëvendësministri e cilësoi veten objekt të një sulmi imoral dhe vulgar, ndërsa shprehu shpresën se dorëheqja do t’i jepte fund asaj që ai e quajti kanibalizëm parazgjedhor.