Nuk ka vonuar dhe ka filluar përplasja mes protestuesve dhe forcave të policisë që në ora 12.55 para kryeministrisë. Po hidhet nga makinat ujësjellësve, por edhe gaz lotësjellës me shumicë ndaj protestuesve, të cilët janë tërhequr nga sheshi te kryeministria.
Nga ana protestuesve po hidhen bomba molotov dhe fishekzjarre. Janë me dhjetra bomba molotov që po hidhet mbi forcat policore në Bulevardin kryesor.
Pra ka filluar përplasja mes palëve. Bulevardi kryesor i Tiranës është kthyer në arenë lufte.