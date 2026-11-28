Qyteti i Korçës i është bashkuar festimeve të 114-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, me aktivitete dhe ceremoni përkujtimore në nderim të kësaj dite të rëndësishme kombëtare.
Ashtu si çdo vit, festimet kanë nisur me ceremoninë zyrtare pranë Monumentit të Luftëtarit Kombëtar, ku është nderuar historia dhe sakrifica e patriotëve shqiptarë që kontribuuan për lirinë dhe pavarësinë e vendit.
Ndërkohë, në Katedralen “Ngjallja e Krishtit” është mbajtur Mesha e Flamurit, gjatë së cilës është përcjellë një mesazh për rëndësinë e ruajtjes së identitetit kombëtar dhe lidhjes me atdheun.
Në mesazhin e përcjellë gjatë ceremonisë fetare, vëmendje e veçantë i është kushtuar të rinjve, të cilëve u është bërë thirrje të gjejnë forcën dhe motivimin për të ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri.
Një mesazh është drejtuar edhe për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, duke i ftuar të ruajnë lidhjet me vendlindjen dhe të mos harrojnë rrënjët e tyre.
Festimet e 28 Nëntorit në Korçë rikthejnë në vëmendje vlerat e bashkimit kombëtar, respektin për historinë dhe rëndësinë e përcjelljes së traditave patriotike te brezat e rinj.