Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka uruar popullin shqiptar me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Pavarësisë. Në mesazhin e tij ai ka vlerësuar marrëdhëniet Shqipëri-SHBA dhe partneritetin strategjik mes dy vendeve. Rubio uron 28 Nëntorin si një moment që thekson lidhjet e forta mes dy vendeve, shkruan ai në mesazh. Sipas tij, këto lidhje kanë qenë të qëndrueshme ndër vite dhe vazhdojnë të forcohen në fusha me interes të përbashkët. Urimi i tij vjen në ditën kur shqiptarët kremtojnë Pavarësinë, një ditë që këtë vit u shoqërua edhe me urimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, i cili tha se liria nuk ra nga qielli, u përcoll brez pas brezi.