Mesfushori i Milanit, Yunus Musah, ka shpjeguar në një intervistë për mediet italiane arsyen pse zgjodhi të përfaqësojë kombëtaren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në vend të Italisë, Ghanës apo Anglisë. Sipas tij, vendimi nuk ishte i lehtë, pasi në fillim të karrierës kishte të drejtë të luante për disa kombëtare të ndryshme.
Musah thekson se amerikanët ishin të parët që e kontaktuan, dhe kjo peshoi në zgjedhjen e tij. “Sepse ata ishin të parët që më kontaktuan! Jam i lumtur me këtë zgjedhje”, citohet të ketë thënë ai.
Megjithatë, mesfushori pranon se edhe fanella e Italisë do ta kishte bërë shumë krenar, pasi ajo ka një prestigj të madh. “Italia do të thotë shumë për mua”, shtoi Musah, duke lënë të kuptohet se lidhja me vendin ku u rrit mbetet e fortë. Intervista hedh dritë mbi një situatë të veçantë, pasi Musah kishte mundësi të zgjidhte mes disa kombëtareve për shkak të historisë së tij familjare dhe rrugëtimit të tij në futbollin evropian.
Familja e tij vjen nga Gana, ai lindi në Nju Jork dhe u shpërngul në Itali kur ishte ende foshnjë. Më pas ndoqi babanë e tij në Londër për shkak të një mundësie punësimi, duke iu bashkuar akademisë së të rinjve të Arsenalit. Aty luajti edhe për Anglinë në nivele të ndryshme të moshave, derisa mori një ftesë nga Valencia në moshën 16-vjeçare.
Tashmë Musah ka regjistruar 50 paraqitje me kombëtaren e SHBA-së, një shifër që konfirmon besimin e tij te zgjedhja e bërë. Pavarësisht se kishte jetuar në Amerikë vetëm për pak muaj, ai vendosi të përfaqësojë atë vend, duke u bërë një nga lojtarët e rëndësishëm të saj. Ky rrëfim i Musah vjen në një moment kur karriera e tij me Milanin vazhdon, ndërsa ai mbetet i lidhur emocionalisht me Italinë, vendin ku kaloi pjesë të rëndësishme të fëmijërisë dhe formimit si futbollist.