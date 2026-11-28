Manchester United po kalon një moment shumë të vështirë, ndërsa humbja e rëndë në shtëpi ndaj Brentfordit ka thelluar edhe më shumë krizën te skuadra e drejtuar nga Mauricio Pochettino.
“Djajtë e Kuq” u mposhtën me rezultatin e thellë 0-4, duke regjistruar një tjetër paraqitje zhgënjyese. Pochettino vendos kështu një rekord negativ, pasi bëhet trajneri i parë i Manchester United që humbet dy ndeshjet e para të kampionatit me të njëjtin rezultat, 0-4.
Brentfordi e zgjidhi praktikisht ndeshjen që në pjesën e parë, falë dy golave të Wilson. Në fraksionin e dytë, miqtë nuk u mjaftuan me kaq, duke thelluar edhe më shumë turpërimin e vendasve me golat e Ajer dhe Schade.
Situata për Manchester United mund të bëhet edhe më dramatike. Nëse Crystal Palace arrin të marrë rezultat pozitiv ndaj Hull Cityt, skuadra e Pochettinos rrezikon të përfundojë në vendin e fundit të renditjes.
Ndërkohë, Leeds vazhdon të ushqejë ambiciet për një vend në Evropë. Skuadra zhvilloi një paraqitje bindëse, duke shkatërruar Coventryn me rezultatin 3-0. Calvert-Lewin zhbllokoi takimin, ndërsa Longstaff ishte protagonisti kryesor me dy gola, duke vulosur një fitore të rëndësishme për Leedsin në garën drejt objektivave sezonalë.