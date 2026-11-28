“Si një finale.” Kjo shprehje shpesh abuzohet në sport, por në këtë rast i përshtatet peshës që transferta në Como mund të ketë mbi perspektivat sezonale të Juventusit. Është e vërtetë që pas ndeshjes së nesërme mbrëma në Sinigaglia do të mbeten ende 25 javë kampionati, por largimi nga përballja direkte me një barazim, apo edhe me një humbje, mund të nënkuptojë për trajnerin Spalletti thellimin e një hendeku të madh nga objektivi minimal sezonal i vendit të katërt. Kjo do të sillte ndoshta nevojën për të rivendosur rendin e prioriteteve të klubit.
Nisja e çalë e kampionatit e çon Juventusin të sfidojë Comon pothuajse me vetëm një rezultat të mundshëm: fitoren. Të gjashtët me 21 pikë në renditje, bardhezinjtë gjenden tashmë -5 pikë pas rivalëve të nesërm dhe -6 pikë pas Milanit të katërt, i cili luan të hënën mbrëma në Cagliari. Humbja ndaj skuadrës së Fabregas do të nënkuptonte për Spallettin rrëshqitjen në minimum -8 pikë nga vendi i katërt (madje -9 në rast suksesi të kuqezinjve në Sardenjë), por edhe një barazim, nëse formacioni i Amorim do të pushtonte Unipol Domus, do të kishte të njëjtin efekt. Për të komplikuar më tej rrugëtimin e Zonjës së Vjetër, do të ishte edhe një kalendar aspak i lehtë për të ushqyer synimet e rimëkëmbjes: nga tani deri në fund të fazës së parë, Milani do të kishte 3 ndeshje të mëdha (Napoli, Como dhe Roma), Como 4 (Bologna, Milan, Atalanta dhe Lazio), ashtu si edhe Juventusi (Roma, Bologna, Torino dhe Inter). Çfarë do të ndodhte, pra, në shtëpinë bardhezi në rast humbjeje në Sinigaglia?
Nga pikëpamja e drejtimit teknik, absolutisht asgjë: Spalletti, pas krisjeve që pasuan humbjet kundër Lazios dhe Genoas, është i qëndrueshëm dhe qëllimi i klubit është të vazhdojë me të të paktën deri në fund të sezonit. Sigurisht, megjithatë, ndoshta Juventusi do të duhej të rishikonte rendin e prioriteteve sezonale: kampionati në plan të dytë dhe fokusi i drejtuar te kupat. Europa League, në radhë të parë, ku bardhezinjtë janë të dytët në renditjen e fazës së grupeve dhe kanë shanse të shkëlqyera për të kaluar direkt në çerekfinale: fitimi i saj, në fakt, do të garantonte pjesëmarrjen në Champions League të ardhshme.
Por edhe Kupa e Italisë, ku pas përballjes së javës së ardhshme kundër Sassuolos, mund të ketë Romën në çerekfinale dhe një mes Napolit dhe Atalantës në gjysmëfinale, në rrugën drejt finales në Olimpico. Rikthimi për të ngritur trofeun e dytë kombëtar do të nënkuptonte ndërprerjen e një thatësire trevjeçare dhe përmbushjen e ambicies së pronarit John Elkann, të shprehur në verë, për t’u kthyer te fitoret. Gjithçka kalon, megjithatë, nga transferta në Como. E cila për Juven është tashmë pothuajse si një finale…
Marrë nga La Gazzetta dello Sport