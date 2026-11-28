Supermodelja Bella Hadid ka ndarë publikisht betejat e saj shëndetësore dhe ndikimin e tyre në karrierën e saj, duke lënë të kuptohet për një largim të mundshëm nga pasarelat. Në një intervistë të gjatë për edicionin amerikan të Harper’s Bazaar, Hadid rrëfeu një incident traumatik që ndodhi pak para sfilatës së Victoria’s Secret tetorin e kaluar. Gjatë një ushtrimi të thjeshtë shtrirjeje në prapaskenë, ajo pësoi një dëmtim të rëndë të klavikulës, duke ndjerë se mushkëritë po i kolapsonin dhe duke pasur vështirësi në frymëmarrje, ndërsa numërimi mbrapsht për sfilatën vazhdonte. Ajo pranoi se trupi i saj kalon në faza të ndryshme, ku ndonjëherë ndihet mirë dhe më pas papritur “rrëzohet” në momentet më të papërshtatshme, duke sugjeruar se “ndoshta trupi im nuk mund të përballojë gjithçka që po kaloj”.
Hadid, e cila së fundmi mbushi 30 vjeç, foli hapur për sëmundjet kronike me të cilat jeton, duke përfshirë sindromën e takikardisë posturale ortostatike (POTS), çrregullimin disforik premenstrual (PMDD), endometriozën, si dhe sëmundjen e Lyme dhe probleme të tjera që ndikojnë thellësisht në trupin e saj. Ajo shpjegoi se sfida kryesore është vështirësia për të respektuar angazhimet, pasi shpesh trupi i saj nuk komunikon me trurin. “Truri im dëshiron ta bëjë, por trupi im thotë: ‘Jo, sot nuk mundemi’,” tha ajo, duke shtuar se kjo e ka detyruar të gjejë mënyra alternative për të vazhduar punën. Kjo lodhje dhe dhimbje fizike, shpesh e padukshme për të tjerët, e ka bërë profesionin e saj gjithnjë e më të vështirë.
Për të vazhduar karrierën, Bella ka mësuar të vendosë kufij për të mbrojtur shëndetin e saj, gjë që e ka çuar në zgjedhjen e punëve që e frymëzojnë dhe me njerëz që i do. Kjo ka ndryshuar edhe marrëdhënien e saj me modën, duke theksuar nevojën për të rigjetur frymëzimin. Ajo gjithashtu adresoi presionin e vazhdueshëm të vëzhgimit publik dhe gjykimeve, duke treguar se si ndryshimet fizike në fytyrën e saj, për shkak të sëmundjeve, shpesh interpretoheshin gabim nga publiku si shenja të përdorimit të drogës.
Në këtë fazë të jetës, Hadid po riorganizon prioritetet e saj, duke kërkuar të heqë dorë nga gjërat që nuk i sjellin gëzim dhe të krijojë hapësirë për ato që e bëjnë të lumtur. Ajo shprehu se ka arritur pothuajse të gjitha qëllimet e saj si modele dhe tani dëshiron t’i kushtohet aktiviteteve të tjera për të arritur paqen, lumturinë dhe dashurinë. Ndër projektet e saj të ardhshme përfshihen zhvillimi i linjës së saj të parfumeve dhe, pa përmendur drejtpërdrejt partnerin aktual Nathan Lacy, një vizion për një jetë të qëndrueshme familjare: të jetojë në paqe në një qytet të vogël, me një burrë që do, fëmijën e saj dhe kafshët. Ajo ëndërron të hapë një furrë buke me produkte lokale, të ketë një serë për kopshtari, një punishte për qelq dhe qeramikë, dhe të bëhet nënë e shumë fëmijëve, një dëshirë që është bërë “shumë intensive” kohët e fundit.
Marrë nga La Gazzetta dello Sport