Sipërmarrësi shqiptar Uljan Sharka drejton një prej projekteve më të rëndësishme europiane në fushën e inteligjencës artificiale, me synim zhvillimin e teknologjive që mund të konkurrojnë me kompanitë gjigante amerikane dhe kineze. Ai është themeluesi dhe drejtuesi i kompanisë Domyn, e njohur më parë si iGenius, vlera e së cilës ka kaluar 2 miliardë euro, sipas të dhënave të publikuara së fundmi.
Sharka ka lindur në Shqipëri në vitin 1992 dhe emigroi në Itali në moshën 16-vjeçare, ku nisi edhe rrugëtimin e tij profesional. Përvojën e tij e ka pasuruar edhe me punë në kompaninë Apple, në Silicon Valley të Shteteve të Bashkuara. Në qershor të vitit 2026, konsorciumi EUROPA, i udhëhequr nga Domyn, u përzgjodh nga Komisioni Europian si fitues i sfidës “Frontier AI Grand Challenge”.
Projekti parashikon krijimin e një modeli të inteligjencës artificiale me burim të hapur, me mbi 400 miliardë parametra, i cili do të funksionojë në të 24 gjuhët zyrtare të Bashkimit Europian. Nisma synon të forcojë pavarësinë teknologjike të Europës, duke u ofruar kompanive, institucioneve dhe studiuesve sisteme të zhvilluara dhe administruara brenda infrastrukturës europiane.
Përmes këtij projekti, Bashkimi Europian synon të rrisë kapacitetet e veta në një sektor ku aktualisht dominojnë aktorë të mëdhenj ndërkombëtarë. Aktiviteti i Domyn shtrihet edhe në zhvillimin e infrastrukturës kompjuterike për inteligjencën artificiale. Kompania është pjesë e projektit Colosseum, të realizuar në bashkëpunim me grupin teknologjik G42 nga Abu Dhabi dhe gjigantin amerikan të gjysmëpërçuesve Nvidia.
Një tjetër vlerësim për Sharkën erdhi në gusht të vitit 2026, kur revista TIME e përfshiu në listën “TIME100 AI”, në kategorinë “Innovators”. Lista përmbledh 100 personalitete që kanë ndikim në zhvillimin e inteligjencës artificiale. Nga një i ri shqiptar që emigroi në Itali në moshë të vogël, Uljan Sharka është shndërruar në një nga sipërmarrësit e përfshirë në projektet europiane për të ardhmen e teknologjisë.