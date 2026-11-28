Spanjollët i drejtohen kutive të votimit të dielën për zgjedhje të parakohshme të përgjithshme, të cilat mund të sjellin një parti të ekstremit të djathtë në qeveri për herë të parë që nga kthimi i vendit në demokraci pas vdekjes së Gjeneralit Francisco Franco në vitin 1975. Këto zgjedhje u thirrën nga kryeministri socialist Pedro Sánchez, pasi tre parti të djathta dhe të ekstremit të djathtë votuan kundër legjislacionit të qeverisë së tij për krizën e strehimit.
Vendimi i Sánchez erdhi pas zemërimit publik për rritjen e qirave, i ilustruar nga dëbimi i një gruaje 87-vjeçare në Madrid për shkak të një rritjeje qiraje prej 230%. Qeveria e Sánchez kishte propozuar masa për të përmirësuar aksesin në strehim, duke përfshirë një ndalim të dëbimeve deri në vitin 2030. Sánchez, i njohur për lëvizjet e tij të guximshme, e pa bllokimin e këtyre propozimeve nga Partia Popullore (PP), Vox dhe Junts, si një mundësi elektorale, duke shpresuar se kjo do të funksiononte në favor të tij.
Megjithëse Partia Socialiste Punëtore Spanjolle (PSOE) ka ngushtuar diferencën me PP-në, e cila kryeson sondazhet, e djathta duket se ka më shumë gjasa të formojë qeverinë e ardhshme në koalicion me të djathtën ekstreme. Sondazhet parashikojnë se PP do të dalë e para, por pa arritur shumicën, duke e lënë të varur nga një marrëveshje me Vox. Së bashku, dy partitë parashikohet të sigurojnë një shumicë të përbashkët mbi 176 vendet e nevojshme në kongresin me 350 vende të Spanjës. Edhe nëse PSOE do të dilte e para, aritmetika parlamentare sugjeron vështirësi në krijimin e një koalicioni.
Zgjedhja e strehimit si fushë beteje i mundësoi Sánchez-it të zhvendoste fokusin nga akuzat për korrupsion dhe menaxhimi i kritikuar i krizës në Ceuta, ku rreth 80,000 njerëz kaluan nga Maroku. Megjithatë, fushata e qeverisë u prek nga aksidenti i dytë vdekjeprurës hekurudhor në Spanjë brenda nëntë muajsh, ku humbën jetën 69 persona. PP dhe Vox i kanë përdorur këto aksidente për të akuzuar qeverinë për dështim në garantimin e sigurisë dhe e shohin votimin si një referendum mbi “sanchismo”, duke e cilësuar stilin e qeverisjes si cinik dhe të korruptuar.
Lideri i PP, Alberto Núñez Feijóo, deklaroi se Sánchez nuk është një kryeministër i denjë. Sánchez, nga ana tjetër, pranoi gabimet, por theksoi se Spanja ishte në një gjendje më të mirë se në vitin 2018 dhe se qeveria e tij kishte qeverisur në drejtimin e duhur. Kryeministri e ka portretizuar zgjedhjen si një zgjedhje midis forcave progresive dhe atyre reaksionare, të tipizuara nga aleanca e mundshme e PP me Vox. Qeveria ka propozuar një taksë të re mbi pasuritë mbi 100 milionë euro për të financuar shërbimet publike.
Ndërkohë, PP premton ulje taksash dhe ndërtimin e 1 milion shtëpive. Manifesti i Vox përfshin plane për të ndjekur penalisht Sánchez-in për “tradhti” lidhur me kalimin masiv në Ceuta, duke u fokusuar në çrregullim dhe dhënien e përparësisë spanjollëve të lindur në vend për strehim dhe shërbime publike. Pavarësisht se lideri i mëparshëm i PP, Pablo Casado, dikur e kishte refuzuar Vox-in, PP ka hyrë vazhdimisht në qeveri koalicioni rajonale me këtë parti, duke drejtuar tani katër rajone autonome.
Ditët e fundit, PP dhe Vox kanë vënë në dyshim drejtësinë e zgjedhjeve, duke bërë pretendime të pabaza për manipulim të votave me postë. Lideri i Vox, Santiago Abascal, ka sugjeruar, pa prova, se Sánchez po punon për të minuar demokracinë dhe për të ndryshuar përbërjen demografike të vendit.
Marrë nga The Guardian