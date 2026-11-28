Përleshje shpërthyen të shtunën mes policisë dhe protestuesve në kryeqytetin shqiptar, Tiranë, ndërsa mijëra qytetarë kërkuan dorëheqjen e Kryeministrit Edi Rama. Kjo shënon episodin më të fundit në një seri të gjatë protestash antiqeveritare. Tubimi filloi paqësisht, por grupe të vogla demonstruesish të maskuar u shkëputën dhe filluan të thyenin dritaret e ndërtesave të ministrive përgjatë rrugës së marshimit.
Policia përdori gaz lotsjellës dhe topa uji për të zmbrapsur protestuesit, të cilët hidhnin gurë dhe kokteje Molotov, si dhe përdornin shkopinj druri për të thyer kamerat e rrugës dhe dritaret e ndërtesave qeveritare. Re të dendura gazi lotsjellës mbuluan zonën ndërsa protestuesit u shpërndanë në disa rrugë. Shqiptarë nga i gjithë vendi dhe jashtë tij udhëtuan drejt Tiranës për këtë tubim, i cili përkoi me 114-vjetorin e shpalljes së pavarësisë së vendit, një ditë që zakonisht shënohet me festime dhe është pushim zyrtar. Policia ishte vendosur përgjatë rrugëve kryesore hyrëse dhe dalëse të kryeqytetit, duke kryer kontrolle automjetesh.
Arian Lleshi, një 33-vjeçar që udhëtoi në Tiranë nga Mbretëria e Bashkuar, shprehu arsyen e pjesëmarrjes së tij: “Erdha këtu posaçërisht për protestën. Pse? Sepse kemi vuajtur për një kohë shumë të gjatë. Jemi shpërndarë nëpër Evropë dhe nëpër botë, dhe është pothuajse sikur jemi qytetarë pa shtet. Jemi si qytetarë pa shtet.” Lleshi shtoi se partitë politike që ekzistojnë në Shqipëri që nga rënia e komunizmit në vitet ’90 “nuk përfaqësojnë më askënd” dhe se “duhet t’i lënë vendin një brezi të ri intelektualësh dhe njerëzish që kanë një interes më të madh në të ardhmen e vendit.”
Protesta e së shtunës ishte pjesë e një serie demonstratash që filluan në fund të majit, fillimisht të nxitura nga kundërshtimi ndaj një zhvillimi të madh turistik luksoz në bregdetin jugor të Shqipërisë. Ky projekt lidhet me një firmë investimi të themeluar nga Jared Kushner, dhëndri i ish-Presidentit amerikan Donald Trump. Këto protesta u bënë të njohura si lëvizja “Flamingo” dhe më pas u pasuan nga demonstratat studentore në shtator, shumë prej të cilave u kthyen në dhunë, me studentët që kërkonin kushte më të mira arsimi dhe jetese. Kërkesat e demonstruesve janë zgjeruar që atëherë për të përfshirë thirrjet për dorëheqjen e Ramës.
Protestuesit brohorisnin “Dorëheqja!” ndërsa u mblodhën në Sheshin Skënderbej në Tiranë. Studentja Juna Vasili deklaroi: “Kemi dalë të kërkojmë të drejtat tona. Na është mbushur kupa. Jeta është bërë shumë e vështirë. Kërkojmë një ndryshim të të gjithë sistemit.” Banorja Suzana Gjeta, një pensioniste, tha se po demonstronte si në emër të të rinjve, ashtu edhe të atyre si ajo “që jetojnë me vetëm 120 euro në muaj. Shpresojmë që ky sistem të largohet, që Edi Rama të largohet, dhe që kjo korrupsion të marrë fund.”
Marrë nga AP News