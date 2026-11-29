Moti sot parashikohet me shi në katër qytete dhe me vranësira në dy të tjera, ndërsa temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 15 gradë Celsius. Në Korçë gjasa për reshje shiu është 100%, ndërsa Tirana dhe Shkodra shënojnë përkatësisht 55% dhe 53%.
Moti sot në qytetet kryesore
- Tiranë: shi, 7° / 12°C, gjasa për reshje 55%, erë deri 5 km/h
- Durrës: shi, 7° / 12°C, gjasa për reshje 33%, erë deri 16 km/h
- Shkodër: shi, 5° / 11°C, gjasa për reshje 53%, erë deri 12 km/h
- Vlorë: vrenjtur, 11° / 15°C, erë deri 20 km/h
- Korçë: shi, 2° / 4°C, gjasa për reshje 100%, erë deri 12 km/h
- Gjirokastër: vrenjtur, 5° / 12°C, gjasa për reshje 40%, erë deri 9 km/h
Kush del në rrugë në qytetet me shi le të marrë çadër, ndërsa në Korçë duhet edhe një shtresë e ngrohtë.