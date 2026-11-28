Gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë, krahas autobotëve me ujë dhe gazit lotsjellës, u raportua edhe përdorimi i dronëve. Pas rrëzimit të një pajisjeje, në një fotografi të publikuar nga terreni dallohet mbishkrimi “SPECRYS – Crystal Grating Technology” dhe numri serial SN 304.
SPECRYS lidhet me një kompani izraelite që, sipas studimit The Gaza Strip and Israel: Lethal in Disguise 2, është përmendur në lidhje me sisteme dronësh për shpërndarjen e gazit lotsjellës. Ky informacion ngre një pistë për verifikim, por vetë mbishkrimi në pajisje nuk mjafton për të provuar se droni i rrëzuar është prodhuar nga ajo kompani.
Autoritetet duhet të sqarojnë nëse pajisja i përket Policisë së Shtetit, çfarë funksioni ka, si është prokuruar dhe nëse është përdorur për shpërndarjen e lëndëve irrituese. Gjithashtu, duhet të bëhet e ditur çfarë protokolli zbatohet për përdorimin e dronëve në tubime publike dhe si informohen qytetarët për rreziqet e mundshme.
Nëse konfirmohet se një dron është përdorur për të shpërndarë gaz lotsjellës mbi protestuesit, kjo kërkon hetim dhe transparencë të plotë. Teknologjia e re nuk mund të përdoret pa rregulla të qarta, kontroll dhe përgjegjësi. Ndërkohë në rrjetet sociale po qarkullon gjithnjë e me shumë se Izraeli po jep ndihmë në shtypjen e protestave në Tiranë.
Nga informacionet e disponueshme, nuk ka prova publike që Izraeli ka ndihmuar drejtpërdrejt në shtypjen e protestës në Tiranë. Duhet dalluar mes një pajisjeje që mund të jetë prodhuar nga një kompani izraelite dhe përfshirjes së qeverisë izraelite në operacionin e policisë shqiptare.
Raporti Lethal in Disguise 2 përmend kompaninë izraelite SPECRYS LTD si prodhuese të një sistemi që përdoret për lëshimin e kapsulave të gazit lotsjellës nga dronët. Mediat raportuan se gjatë protestës së 28 Nëntorit në Tiranë u përdor gaz nga ajri dhe se në një pajisje të rrëzuar dallohej emërtimi SPECRYS. Këto raportime ngrenë pyetje për origjinën dhe përdorimin e pajisjes.
Sipas raportimeve për një seancë parlamentare, drejtori i Policisë së Shtetit ka deklaruar se pajisje të posaçme, përfshirë dronë, janë marrë në përdorim nga policitë partnere dhe se nuk janë paguar nga buxheti shqiptar. Në raportimin e cituar, partneri nuk identifikohet si Izraeli.
Prandaj, përgjigjja e saktë deri tani është se mund të ketë një pistë për teknologji të prodhuar nga kompani izraelite, por nuk është provuar publikisht se Izraeli si shtet ndihmoi në shtypjen e protestës në Tiranë.
Fotot e dronit të rrëzuar në Protestën e sotme, datë 28 nëntor 2026