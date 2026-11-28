Ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së, Vlora Çitaku, bashkë me kryesinë e partisë, ka bërë homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz, me rastin e Ditës së Flamurit, në nderim të dëshmorëve. Homazhet u zhvilluan të shtunën, më 28 Nëntor, ditë që Çitaku e cilësoi festë të shumëfishtë për kombin shqiptar.
Para mediave, ajo uroi të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, duke e lidhur këtë datë me themelet e lirisë së Kosovës. Sipas saj, Prekazi, Adem Jashari dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës përbëjnë bazën mbi të cilën është ndërtuar liria e vendit, ndërsa shtetin e pavarur e quajti kryevepër të komandantit legjendar.
“Nga Prekazi legjendar u uroj 28 nëntorin të gjithë shqiptarëve kudo që janë. 28 Nëntori është festë e shumëfishtë”, deklaroi Çitaku. Ajo përmendi se kjo ditë shënon Ditën e Flamurit, Ditën e Shqipërisë dhe të pavarësisë së saj, daljen e parë publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ditëlindjen e komandantit legjendar. Për të, sa herë që shqiptarët kanë nevojë për energji dhe frymëzim, rrugët i kthejnë drejt Prekazit.
Thirrje për unitet në Ditën e Flamurit në Prekaz Çitaku theksoi se lufta për liri përfaqëson shkallën më të lartë të vetëdijes dhe se ajo nuk është krim. Sipas saj, shteti i pavarur i Kosovës nuk është ndërmarrje e përbashkët kriminale. Në përfundim, ajo u bëri thirrje të gjithë shqiptarëve të qëndrojnë të bashkuar, edhe më shumë se deri tani, në mbrojtje të vlerave më të larta që kombi ka krijuar. “Edhe njëherë, urime 28 Nëntori”, u shpreh ushtruesja e detyrës së kryetares së PDK-së. Homazhet në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” u zhvilluan në një ditë kur shqiptarët kudo kujtojnë 28 Nëntorin, ndërsa mesazhi i Çitakut u përqendrua te rëndësia e Prekazit dhe e trashëgimisë së UÇK-së për lirinë e Kosovës.