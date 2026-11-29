Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka përcjellë një mesazh me rastin e 29 Nëntorit, Ditës së Çlirimit të Shqipërisë, duke nderuar kujtimin e dëshmorëve që sakrifikuan jetën për lirinë e atdheut.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit ka vlerësuar kontributin e burrave dhe grave që luftuan në një nga periudhat më të vështira të historisë shqiptare, duke vendosur interesat e vendit mbi jetën e tyre.
Në mesazhin e tij, Begaj thekson se sakrifica e dëshmorëve përbën një amanet të shenjtë, që duhet ruajtur dhe përcjellë ndër breza.
“Sot, ne nderojmë kujtimin e trimave që dhanë jetën për lirinë e Shqipërisë; bij dhe bija të këtij vendi, që në një nga periudhat më të vështira të historisë sonë, zgjodhën të vendosnin lirinë e atdheut mbi jetën e tyre.
Sakrifica e tyre përbën një nga amanetet më të shenjta të historisë. Ata janë pjesë e ndërgjegjes sonë kombëtare.
Ne kemi detyrimin të nderojmë përjetësisht kujtimin e tyre, të mbajmë gjallë veprën e tyre, lirinë, dhe t’ua përcjellim këtë amanet brezave që vijnë.
Gëzuar Ditën e Çlirimit, Shqipëri!”, shkruan Presidenti Bajram Begaj.
Mesazhi i kreut të shtetit vjen në 82-vjetorin e Çlirimit të Shqipërisë, duke rikujtuar rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të vlerave të lirisë për të cilat luftuan dhe dhanë jetën mijëra shqiptarë.