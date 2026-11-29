Një shpërthim me lëndë plasëse është regjistruar në orët e para të mëngjesit në Ksamil, ku shënjestër ka qenë oborri i banesës së një 76-vjeçari.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:45, ndërsa nga shpërthimi janë shkaktuar dëme të vogla materiale. Sipas informacioneve paraprake të policisë, dyshohet se në oborrin e banesës së shtetasit me inicialet I. A. është hedhur një sasi e vogël lënde plasëse.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes, sqarimin e rrethanave dhe identifikimin e autorëve.
Njoftimi i policisë:
Ksamil/Informacion paraprak
Sot, rreth orës 02:45, në oborrin e banesës së shtetasit I. A., 76 vjeç, banues në Ksamil, dyshohet se është hedhur një sasi e vogël lënde plasëse, duke shkaktuar dëme të vogla materiale.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për dokumentimin e plotë të rastit dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.