Partia kryesore opozitare e Tajvanit, Kuomintang (KMT), siguroi postin kyç të kryebashkiakut në Taipei, por pësoi humbje të konsiderueshme në zona të tjera gjatë zgjedhjeve lokale të rëndësishme të shtunën. Chiang Wan-an i KMT-së, parti që favorizon lidhje më të ngushta me Kinën, fitoi gati 54% të votave në garën e ndjekur me vëmendje në Taipei, duke mundur Puma Shen të partisë në pushtet, një ish-aktivist i sanksionuar nga Pekini.
Megjithatë, Shen e cilësoi rezultatin si një “fitore për demokracinë”, pasi Partia Progresive Demokratike (DPP) fitoi në zona që konsideroheshin bastione të KMT-së. Këto rezultate nuk pritet të ndikojnë në politikën ndaj Kinës, e cila pretendon Tajvanin si territorin e saj, por shihen si një matës i mbështetjes së partive përpara zgjedhjeve presidenciale të parashikuara për në fillim të vitit 2028. Chiang Wan-an përballoi një sfidë të konsiderueshme nga Shen i DPP-së, i cili shfrytëzoi mediat sociale për të zhvilluar një fushatë inovative të fokusuar në çështje lokale, si strehimi i përballueshëm dhe transporti publik.
DPP nuk e ka mbajtur postin e kryebashkiakut të Taipeit për gati tre dekada, ndaj një fitore për Shen do të kishte qenë një surprizë e madhe. Duke pranuar humbjen, ai deklaroi: “Do të ketë herë që do të kemi sukses, dhe do të ketë herë që do të dështojmë, por ne do të çojmë përpara guximin dhe shpirtin e Tajvanit, ai nuk do të bjerë.” Pekini e kishte quajtur Shen një “rrezik për stabilitetin” në Ngushticën e Tajvanit dhe DPP u vu në shënjestër me video të krijuara nga inteligjenca artificiale që shpërndanin pretendime të rreme për Shen dhe presidentin Lai Ching-te. Partia Komuniste Kineze (PKK) refuzon të angazhohet me DPP-në, të cilën e konsideron separatiste.
Zgjedhjet lokale në Tajvan, megjithëse u fokusuan në çështje të përditshme, u zhvilluan në sfondin e presionit të vazhdueshëm ushtarak nga Pekini, i cili rrethon rregullisht ishullin me avionë luftarakë dhe anije luftarake. William Yang, analist i lartë për Azinë Verilindore në International Crisis Group, tha se Pekini “shmangu makthin e tij më të keq” duke mos pasur Taipein të drejtuar nga DPP dhe Puma Shen. Zyra e Kinës për Çështjet e Tajvanit deklaroi se “pavarësisht se si ndryshon peizazhi politik i Tajvanit… nuk mund të ndalojë trendin historik që atdheu duhet dhe do të ribashkohet në mënyrë të pashmangshme”.
Këshilli i Tajvanit për Çështjet e Kontinentit, pjesa e qeverisë së Tajvanit që menaxhon marrëdhëniet me Pekinin, i bëri thirrje PKK-së të angazhohet me qeverinë e saj të zgjedhur në mënyrë demokratike “pa parakushte dhe me dinjitet të barabartë”. Chiang Wan-an, në fjalimin e tij, theksoi se banorët e Taipeit kishin përdorur votën e tyre “për të miratuar performancën e qeverisë së qytetit” dhe se rezultati tregonte se një “shumicë e heshtur” në Taipei dëshironte “stabilitet, prosperitet dhe zgjidhje praktike për problemet, në vend të zhurmës politike dhe ndarjes”.
Megjithatë, Chiang triumfoi me një shumicë shumë të reduktuar nga fitorja e tij fillestare katër vjet më parë, kur fitoi me më shumë se 67% të votave. Kjo shumicë e reduktuar thekson një situatë sfiduese për KMT-në në të gjithë Tajvanin, e cila u mund në zona të konsideruara historikisht bastione të partisë. Partia humbi në qytetin qendror të Taichung, ku kryebashkiakja në largim e KMT-së, Lu Shiow-yen, kishte shërbyer tetë vjet dhe konsiderohet një pretendente kryesore për nominimin presidencial të partisë së saj. Paaftësia e Lu për t’ia dorëzuar rolin e saj në Taichung një pasardhësi të KMT-së do të rrezikojë shanset e saj për të siguruar nominimin e partisë, si dhe do të përkeqësojë grindjet e brendshme të partisë, sipas analistëve. Presidenti aktual i DPP-së, Lai Ching-te, i cili gjithashtu shihet nga Pekini si “separatist”, pritet gjerësisht të kandidojë për një mandat të dytë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të planifikuara për në fillim të vitit 2028. Megjithatë, Lev Nachman, profesor i asociuar në Universitetin Kombëtar të Tajvanit, tha se mosfitimi i DPP-së në Taipei “i heq erën velave të rizgjedhjes” së Lai Ching-te.
Marrë nga BBC News