Një tribunal ndërkombëtar i mbështetur nga OKB-ja ka refuzuar kërkesën e Argjentinës për të bllokuar një projekt eksplorimi nafte pranë Ishujve Falkland. Qeveria argjentinase kishte kërkuar ndalimin e sipërmarrjes “Sea Lion”, duke pretenduar se ekzistonte një mosmarrëveshje e vazhdueshme mbi sovranitetin e Falklandëve, një territor britanik jashtë shtetit. Mbretëria e Bashkuar e ka refuzuar vazhdimisht këtë pretendim. Presidenti i Tribunalit Ndërkombëtar për Ligjin e Detit deklaroi se ishte gjykata e gabuar për të vendosur mbi çështjet e sovranitetit, një vendim i mbështetur me 18 vota pro dhe 3 kundër.
Pas vendimit, Presidenti i Argjentinës, Javier Milei, theksoi se “ky vendim nuk është fjala e fundit” dhe deklaroi se “Ishujt Falkland janë argjentinas”. Nga ana tjetër, Prokurorja e Përgjithshme për Anglinë dhe Uellsin, Ellie Reeves, e cila paraqiti argumentet ligjore të Mbretërisë së Bashkuar, e quajti vendimin “shumë domethënës” dhe një “fitore të qartë për qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar”. Ajo i bëri thirrje Argjentinës të “ndalojë presionin e saj më të gjerë ekonomik” kundër territorit, duke shtuar se Argjentina “kërkoi të ndalonte banorët e Ishujve Falkland të merrnin vendimet e tyre sovrane dhe dështoi në këtë përpjekje”.
Fusha naftëmbajtëse “Sea Lion”, rreth 209 km nga Ishujt Falkland, përmban rreth 1.7 miliardë fuçi nafte. Dy kompani, Rockhopper Exploration e Britanisë dhe Navitas Petroleum e Izraelit, pritet të fillojnë nxjerrjen brenda dy vjetësh, duke gjeneruar potencialisht të ardhura të mëdha për rreth 3,500 banorët e ishujve. Qeveria argjentinase argumentoi se mjedisi detar i zonave detare të kontestuara mbrohet nga ligji ndërkombëtar dhe se asgjë nuk duhet të ndryshojë situatën, përfshirë ndërtimin e puseve të naftës. Mbretëria e Bashkuar u përgjigj se gjykata e Ligjit të Detit nuk kishte juridiksion dhe se ndërprerja e projektit do të kishte pasoja të mëdha ekonomike.
Vendimi i tribunalit u bazua në kompetencat e veta, duke e konsideruar çështjen si territoriale dhe jo si një çështje për një gjykatë detare. Buenos Airesi nuk ishte dakord, duke deklaruar se “Argjentina nuk i kërkoi gjykatës të vendoste mbi sovranitetin”, por të zbatonte ligjet detare të Kombeve të Bashkuara ndaj Mbretërisë së Bashkuar për “shfrytëzimin e burimeve tona”. Gjithashtu, Argjentina njoftoi se pesë individë do të përballen me sanksione për përfshirjen e tyre në sipërmarrjen e shpimit të naftës, një kërcënim i mëparshëm i Mileit. Ky rast shënon një tjetër mosmarrëveshje diplomatike mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Argjentinës, të cilat zhvilluan një luftë 74-ditore mbi ishujt në vitin 1982. Mbretëria e Bashkuar thekson se sovraniteti mbetet britanik dhe se popullsia e ishullit ka të drejtën e vetëvendosjes, e konfirmuar nga një referendum i vitit 2013 ku 99.8% votuan për të mbetur territor britanik.
Marrë nga BBC News