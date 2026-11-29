Kryeministri në detyrë i Izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe lideri i opozitës, Gadi Eisenkot, janë takuar të dielën në mëngjes për bisedime thelbësore, me qëllim zgjidhjen e ngërçit politik të krijuar pas zgjedhjeve të muajit të kaluar. Ky takim vjen pas një propozimi të Netanyahut të shtunën, ku ai shprehu gatishmërinë për të pranuar Eisenkotin si kryeministër të parë, në kuadër të një qeverie rotative të unitetit kombëtar. Kjo lëvizje shënon një zhvillim të rëndësishëm në përpjekjet për të kapërcyer bllokadën e thellë politike që ka pllakosur Izraelin.
Në zgjedhjet e tetorit, blloku i Netanyahut siguroi 53 vende, ndërsa partia centriste Yashar e Eisenkotit dhe tre parti të tjera opozitare hebraike fituan 48 vende. Asnjëri bllok nuk arriti shumicën e nevojshme prej 61 vendesh në Knesset-in me 120 anëtarë, duke e lënë vendin në një situatë pa rrugëdalje. Eisenkot ka vetëm një javë kohë, deri më 6 dhjetor, për të formuar një administratë, përpara se të skadojë afati i caktuar nga Presidenti Isaac Herzog. Presidenti kishte konsultuar të gjitha palët pas zgjedhjeve, para se t’i jepte Eisenkotit 28 ditë për të formuar qeverinë.
Netanyahu, në një postim në rrjetet sociale të shtunën, theksoi se “përgjegjësia ime si lider më detyron të lë mënjanë gjithçka, përfshirë parimin e partisë më të madhe”, duke shtuar se ai fillimisht do të shërbente si “kryeministër zëvendësues”. Ai e justifikoi propozimin e tij për një qeveri uniteti me “madhësinë e rrezikut ekzistencial dhe mundësinë që të formohet një qeveri që nuk ka kapacitetin për t’u përballur me këtë rrezik”. Kjo deklaratë shënoi një ndryshim të dukshëm në qëndrimin e tij, duke hapur rrugën për negociata më serioze.
Eisenkot, ish-shef i ushtrisë, reagoi menjëherë duke ftuar kryeministrin në detyrë Netanyahu në “negociata të vërteta dhe të përshpejtuara”. Ai kishte akuzuar më parë, të premten, partinë e djathtë Likud të Netanyahut për zvarritjen e bisedimeve të koalicionit, duke pretenduar se partia nuk kishte paraqitur asnjë propozim konkret gjatë dy javëve të fundit. Në përgjigje të ofertës së Netanyahut, Eisenkot tha: “Nëse Likud është gati për unitet të vërtetë, unë jam gati të vlerësoj seriozitetin e qëllimeve të tij gjatë 24 orëve të ardhshme.” Ai theksoi se negociatat do të bazoheshin në “propozimin e detajuar” të dërguar Netanyahut të dielën e kaluar, për të cilin “deri në këtë moment, nuk kemi marrë asnjë përgjigje”.
Eisenkot ka bërë disa përparime drejt arritjes së shumicës së nevojshme, duke rënë dakord për marrëveshje koalicioni me partinë Yisrael Beiteinu dhe The Democrats. Anëtari i katërt i bllokut të tij, partia Beyachad, udhëhiqet nga ish-kryeministri izraelit Naftali Bennett, i cili të enjten shprehu mbështetjen e tij për një qeveri uniteti që përfshin Likud-in, me Eisenkotin si kryeministër të parë. Pas komenteve të Netanyahut të dielën, Bennett vlerësoi vendimin e tij si të drejtë, duke qenë “i gatshëm të bashkohet me një qeveri uniteti të udhëhequr nga Eisenkot, një qeveri e bazuar në një aleancë të atyre që shërbejnë”.
Një faktor tjetër i rëndësishëm janë dy aleancat e udhëhequra nga arabët, Lista e Bashkuar Arabe dhe Lista e Përbashkët, të cilat së bashku fituan një numër të paprecedentë prej 19 vendesh pas një rritjeje të pjesëmarrjes së votuesve arabë. Kjo i ka pozicionuar ata si “kingmakers” të mundshëm, megjithatë, të gjitha partitë hebraike, përveç njërës, u zotuan para zgjedhjeve se nuk do të bashkëpunonin me ta për të formuar një qeveri. Lideri i partisë islamiste të moderuar Raam, Mansour Abbas, në një intervistë për Channel 12 të Izraelit të shtunën, sugjeroi se ai dhe partia e tij e njohin Hamasin si një “grup terrorist”, duke konfirmuar se kishte votuar për një projektligj të bashkë-sponsorizuar nga Raam që përfshinte këtë përcaktim. Një lëvizje e tillë mund të hapë rrugën që partia e tij të bashkohet me një koalicion për të rrëzuar Netanyahun. Asnjë parti politike në Izrael nuk ka fituar ndonjëherë shumicën absolute, duke bërë që të gjitha qeveritë të jenë koalicione. Periudha 2019-2022, një nga më të fragmentuarat politikisht në Izrael, pa pesë zgjedhje të ndara, pasi Netanyahu dhe rivalët e tij luftuan vazhdimisht për të bashkëpunuar.
Marrë nga BBC News