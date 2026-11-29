Horoskopi i ditës për të dielën, 29 nëntor 2026, e gjen Hënën në Luan, në fazën e hënës në rënie, ndërsa Dielli vazhdon udhëtimin në Shigjetar. Kjo ditë sjell energji të ngrohtë dhe dëshirë për t'u dukur, por edhe nevojë për të mos u nxituar. Merkuri në Akrep thellon bisedat, Venusi në Peshore zbut marrëdhëniet, ndërsa Marsi në Virgjëreshë kërkon përpikëri në punë. Saturni retrograd në Dash fton të rishikoni angazhimet me durim.
Horoskopi i ditës për çdo shenjë
Dashi (21.03 – 19.04)
Në punë, energjia është e lartë, por Saturni retrograd në Dash ju këshillon të mos nxitoni vendime. Sa i përket dashurisë, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qetësi. Sot tregohuni të durueshëm me veten.
Demi (20.04 – 20.05)
Hëna në Luan ndriçon sektorin e shtëpisë dhe familjes, duke ju bërë më të ngrohtë. Në punë, Marsi në Virgjëreshë kërkon organizim dhe vëmendje ndaj detajeve. Mos jini kategorikë në diskutimet me kolegët.
Binjakët (21.05 – 20.06)
Merkuri në Akrep ju fton të thelloheni në biseda që zakonisht i shmangni. Në dashuri, Venusi në Peshore favorizon takime të këndshme dhe harmoni. Në punë, ruani fokusin dhe mos u shpërndani.
Gaforrja (21.06 – 22.07)
Hëna në Luan ju bën më ekspresivë dhe të gatshëm për t'u treguar. Në punë, Saturni retrograd në Dash ju kërkon të rishikoni disa angazhime. Sa i përket dashurisë, një gjest i vogël ka vlerë të madhe.
Luani (23.07 – 22.08)
Hëna në Luan dhe Jupiteri në Luan ju japin vetëbesim dhe optimizëm. Në punë, kjo është një ditë e mirë për të propozuar ide, por dëgjoni edhe të tjerët. Në dashuri, tregohuni bujarë me fjalët.
Virgjëresha (23.08 – 22.09)
Marsi në Virgjëreshë ju jep energji për detyrat e përditshme, ndërsa Hëna në Luan ju fton të shijoni edhe pushimin. Në punë, kujdes nga perfeksionizmi i tepruar. Në dashuri, një dalje e thjeshtë mund të sjellë gëzim.
Peshorja (23.09 – 22.10)
Venusi në Peshore ju bën magnetikë dhe të dashur në marrëdhënie. Në punë, Saturni retrograd në Dash ju kërkon të mos merrni përsipër më shumë seç mundeni. Sot jini të kujdesshëm me premtimet.
Akrepi (23.10 – 21.11)
Merkuri në Akrep ju jep mprehtësi dhe intuitë në biseda. Në punë, Hëna në Luan ndriçon sektorin e karrierës, duke ju bërë më të dukshëm. Në dashuri, mos jini kategorikë dhe lini hapësirë për tjetrin.
Shigjetari (22.11 – 21.12)
Dielli në Shigjetar ju mbush me energji dhe dëshirë për aventura. Në punë, Marsi në Virgjëreshë ju kërkon të përqendroheni në detaje. Sa i përket dashurisë, një bisedë e hapur sjell qartësi.
Bricjapi (22.12 – 19.01)
Saturni retrograd në Dash ju fton të rishikoni qëllimet personale. Në punë, Hëna në Luan ju ndihmon të merrni vlerësim për punën e bërë. Në dashuri, tregohuni më të butë dhe mos u mbyllni në vete.
Ujori (20.01 – 18.02)
Hëna në Luan sjell një nevojë për t'u shprehur lirshëm dhe për të kaluar kohë me miqtë. Në punë, Merkuri në Akrep ju ndihmon të zgjidhni një çështje të vjetër. Në dashuri, jini të hapur ndaj surprizave të vogla.
Peshqit (19.02 – 20.03)
Venusi në Peshore ju bën romantikë dhe të ndjeshëm ndaj bukurisë. Në punë, Saturni retrograd në Dash ju kërkon durim me një projekt që ecën ngadalë. Sot kujdesuni për marrëdhëniet dhe mos jini kategorikë.