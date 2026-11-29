Qeni robotik Aibo i kompanisë japoneze Sony tani ofron shoqëri dhe mbështetje emocionale për pacientët dhe stafin në spitale e institucione të tjera. Roboti, i prezantuar për herë të parë në vitin 1999, është shndërruar në një shoqërues të veçantë, edhe pse prodhimi i tij ka përfunduar dhe pajisjet janë shitur të gjitha, njofton Sony përmes programit të adoptimit të robotëve të dhuruar nga pronarët e tyre.
Kompania i riparon dhe i përditëson ata, për t'u dhënë më pas një shtëpi të re, shkruan Telegrafi, e cila raporton për këtë program të Sony-t. Sipas Telegrafit, disa pronarë i kanë dhuruar robotët e tyre në kuadër të këtij programi të posaçëm të Sony-t për adoptim, dhe kompania i riparon e i përditëson ata për t'u dhënë më pas një shtëpi të re.
I pajisur me sensorë, kamera dhe inteligjencë artificiale, Aibo mund ta njohë emrin e tij, fytyrën e pronarit dhe ambientin përreth. Ai leh, lëviz veshët, tund kokën, afrohet kur e thërrasin dhe reagon me kënaqësi kur përkëdhelet, duke imituar sjelljen e një këlyshi të vërtetë. Në një spital pranë Tokios, roboti ka ndihmuar në lehtësimin e pritjeve të gjata për pacientët dhe ka arritur t'i bindë edhe fëmijët që hezitojnë t'i nënshtrohen kontrolleve mjekësore.
Mjekët thonë se prania e tij i motivon fëmijët dhe e bën përvojën në spital më pak të pakëndshme. Sony shpreson që përmes këtij programi të përhapë ndikimin pozitiv emocional të robotëve dhe të nxisë ndërveprimin mes njerëzve.