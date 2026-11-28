Situata në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” vijon të jetë e tensionuar, ndërsa protestuesit kanë arritur të mbajnë pozicionet e tyre përballë forcave të policisë dhe po afrohen drejt godinës së Kryeministrisë.
Ndërkohë, autobotët e ujit janë tërhequr në pjesën e pasme dhe janë pozicionuar në perimetrin e sigurisë pranë Kryeministrisë.
Përplasjet kanë lënë gjurmët e tyre në bulevard, ku është përhapur gazi lotsjellës, ndërsa në rrugë shihen edhe gurët e hedhur gjatë tensioneve mes protestuesve dhe efektivëve të policisë.
Pavarësisht situatës së krijuar, protestuesit vijojnë të qëndrojnë përballë uniformave blu, ndërsa zhvillimet në zonën pranë Kryeministrisë mbeten të tensionuara.