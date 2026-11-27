Barcelona po kalon një sezon me shifra mbresëlënëse në repartin ofensiv. Skuadra katalanase regjistroi një tjetër fitore bindëse, duke mposhtur me rezultatin 4-1 Sabah të Azerbajxhanit në UEFA Champions League, pavarësisht mungesës së Lamine Yamal dhe aktivizimit të Raphinhës nga stoli.
Sipas gazetës spanjolle Mundo Deportivo, trajneri Hansi Flick mori sinjale pozitive nga kjo përballje, veçanërisht nga paraqitja e repartit ofensiv. Treshja e përbërë nga Anthony Gordon, Karim Adeyemi dhe Gabriel Jesus ishte në qendër të vëmendjes, me Gordon që realizoi dy gola, ndërsa Adeyemi dhe Jesus shënuan nga një herë secili.
Me këtë rezultat, Barcelona ka arritur në kuotën e 69 golave në 18 ndeshje zyrtare këtë sezon, me një mesatare prej 3.83 golash për takim. Nga këto realizime, 51 janë shënuar në La Liga dhe 18 në Champions League.
Sa i përket statistikave individuale, Raphinha kryeson listën e golashënuesve të skuadrës me 19 gola, i ndjekur nga Lamine Yamal me 13 dhe Fermín López me 9 realizime. Ndërkohë, Anthony Gordon, Karim Adeyemi dhe Gabriel Jesus kanë shënuar nga pesë gola secili.
Sipas këtyre statistikave, gjashtë futbollistët kanë realizuar së bashku 56 gola, duke përbërë pjesën më të madhe të prodhimit ofensiv të katalanasve. Në listën e golashënuesve janë përfshirë edhe Xavi Espart dhe João Cancelo, me nga dy gola secili, ndërsa Dani Olmo, Gerard Martín, Pedri, Rodri, Jules Koundé dhe Eric García kanë realizuar nga një gol. Në total, 14 lojtarë kanë kontribuar në shënimin e golave të Barcelonës, përfshirë edhe dy autogola të kundërshtarëve.
Megjithatë, tetë futbollistë të skuadrës janë ende në pritje të golit të tyre të parë këtë sezon, mes tyre edhe Hamza Abdelkarim. Në kampin katalanas pritet rikthimi i Lamine Yamal dhe Raphinhës në formacionin titullar për sfidën e së dielës ndaj Deportivo La Coruña.