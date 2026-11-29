Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, mori pjesë në pritjen shtetërore që presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, organizoi me rastin e 114-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Gjatë fjalës së saj, Haxhiu u ndal te lidhja historike mes dy vendeve dhe te roli i Shqipërisë në historinë e lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës.
Sipas kryetares së Kuvendit, Kosova dhe Shqipëria nuk ndajnë vetëm të kaluarën, por edhe synimin për t'u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Ajo vlerësoi se thellimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimi i angazhimeve ndërkombëtare të të dyja shteteve do t'i afronin më shpejt me këtë objektiv.
Flamuri kuqezi dhe kujtesa e përbashkët
Haxhiu e përshkroi 28 Nëntorin si ditën që i bashkon shqiptarët kudo që ndodhen. Ajo kujtoi sakrificën e brezave dhe rrugën e gjatë drejt lirisë e pavarësisë, nga kryengritjet që i paraprinë shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë deri te lufta e Adem Jasharit dhe e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
"Festa e Flamurit na bashkon kudo që jemi", tha ajo, duke shtuar se flamuri kuqezi u ruajt në shtëpitë e shqiptarëve edhe kur shpalosja e tij ndalohej. Sipas Haxhiut, ai u ngrit në demonstrata kur liria mohohej dhe nën të luftuan çlirimtarët.
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës theksoi se Shqipëria mbahej në mendje e në zemër edhe atëherë kur kalimi i kufirit nuk lejohej. Ajo vlerësoi se Shqipëria zë një vend të veçantë në historinë e lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës, ashtu siç Kosova zë një vend të veçantë në historinë e pavarësisë së Shqipërisë.
Urimet për brezat e ardhshëm
Në fund të fjalës së saj, Haxhiu shprehu dëshirën që brezat e ardhshëm ta trashëgojnë dashurinë për njëri-tjetrin, ashtu siç e trashëguan brezat e mëparshëm. Ajo theksoi përgjegjësinë shtetërore të atyre që janë sot në detyrë për të punuar që Kosova e Shqipëria të zhvillohen dhe të fuqizohen përkrah njëra-tjetrës.
"Gëzuar 28 Nëntorin! Gëzuar Ditën e Flamurit!", përfundoi kryetarja e Kuvendit të Kosovës.