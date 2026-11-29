Programi i kuponëve për çerdhe për fëmijët e familjeve që përfitojnë asistencë sociale do të vazhdojë edhe këtë vit shkollor, njoftoi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Sipas tij, këtë vit programi është zgjeruar dhe do të përfshijë gjithsej 18 komuna.
Kurti bëri të ditur përmes një postimi në Facebook se familjet e interesuara kanë afat të aplikojnë deri më 10 dhjetor. "Programi i Kuponëve për çerdhe për fëmijët e familjeve me asistencë sociale po vazhdon edhe këtë vit shkollor edhe në më shumë komuna, 18 gjithsej", ka shkruar ai.
Aplikimi përmes platformës zyrtare
Familjet që plotësojnë kriteret mund të aplikojnë përmes platformës zyrtare të Qeverisë së Kosovës, në vegëzën https://rks-gov.net/596. Afati i fundit për aplikim mbetet 10 dhjetori.
Kreu i Qeverisë theksoi se edukimi në fëmijërinë e hershme mbetet një nga prioritetet e ekzekutivit. "Edukimi në fëmijëri të hershme është prioriteti i qeverisë sonë, për të cilin po punojmë çdo ditë", deklaroi Kurti.
Zgjerimi i programit në 18 komuna vjen pasi skema e mëparshme zbatohej në një numër më të vogël komunash, sipas njoftimit të kryeministrit. Familjet përfituese të asistencës sociale mbeten grupi i synuar i kuponëve për çerdhe.