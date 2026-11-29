Russell mban kryesimin në Çmimin e Madh të Katarit në Formula 1, me Antonellin në vendin e dytë dhe Piastrin në të tretin. Gara ka parë zhvillime të shumta, duke përfshirë probleme në bokse për Leclerc, i cili fillimisht ishte në vendin e nëntë, ndërsa Hamilton ndodhet në pozicionin e gjashtë pas një parakalimi të shkëlqyer ndaj Colapinto. Stroll pati një dalje nga pista për shkak të nënsterzimit, ndërsa pilotët raportojnë probleme me “graining” të gomave.
Russell ka krijuar një diferencë prej rreth 7-8 sekondash ndaj Antonellit, duke e bërë situatën në krye relativisht të ngrirë. Piastri, Verstappen dhe Norris nuk po arrijnë të mbajnë ritmin e liderëve, ndërsa Ferrari po performon mirë edhe me goma të forta. Në fillim të garës, Wolff i kishte kërkuar Antonellit të mos shtynte shumë. Pas valsit të ndalesave në bokse, Hamilton u pozicionua i shtati dhe Leclerc i dhjeti, megjithëse ky i fundit humbi kohë për shkak të problemeve në pjesën e pasme të makinës gjatë ndalesës së tij, duke rënë në vendin e 13-të përpara se të rikuperohej.
Një periudhë e “Virtual Safety Car” u shfrytëzua nga Ferrari, duke i lejuar Leclerc të kalonte në vendin e parë dhe Hamiltonin në të tretin, ndërsa Mercedes bëri ndalesat e tyre. Lando Norris realizoi një parakalim të rëndësishëm ndaj Hadjar, duke u ngjitur në vendin e pestë. Më vonë, Red Bull lëshoi një urdhër ekipi ku Hadjar u kërkua t’i linte rrugë Verstappenit, pasi francezi kishte dëme në krahun e përparmë dhe po pengonte shokun e skuadrës. Antonelli, me një ritëm më të shpejtë, iu afrua Russellit, me britanikun që u ankua se italiani nuk po respektonte planet e para-garës.
Aktualisht, renditja kryesore është Russell, Antonelli, Piastri, Hadjar, Verstappen, Norris, Hamilton dhe Leclerc. Gara parashikon të paktën dy ndalesa të detyrueshme në bokse. Përpara fillimit të garës, u theksua dominimi i Max Verstappen në Lusail, me tre fitore radhazi nga 2023-2025, ku fitorja e tij e parë në 2023 i siguroi titullin e tretë botëror. Lewis Hamilton gjithashtu ka një fitore në Katar (2021), ndërsa Ferrari ka vetëm një podium (Leclerc, 2024). Mercedes tashmë është shpallur kampion botëror i Konstruktorëve, me Ferrari-n afër sigurimit të vendit të dytë, ndërsa Red Bull dhe McLaren garojnë për të tretin. Antonelli dhe Mercedes tashmë kanë siguruar titujt botërorë, ndërsa Verstappen synon vendin e dytë në renditjen e pilotëve. Kushtet e motit janë të qëndrueshme, me pistë të thatë dhe temperatura të larta pavarësisht nisjes në mbrëmje. Transmetimi i drejtpërdrejtë është në Sky Sport F1 në orën 17:00, ndërsa TV8 do ta transmetojë me vonesë në orën 21:30.
Marrë nga La Gazzetta dello Sport