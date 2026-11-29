Një autogol i mbrojtësit Frimpong i ka kushtuar Liverpoolit pikë të rëndësishme në garën për titull, pasi derbi i Merseyside kundër Evertonit përfundoi në barazim. Ky rezultat e lë skuadrën e Andoni Iraola në vendin e katërt, gjashtë pikë pas liderit Arsenal, i cili mund ta thellojë këtë avantazh në nëntë pikë nëse fiton ndaj Manchester Cityt të dielën. Menaxheri i Liverpoolit, Andoni Iraola, shprehu zhgënjimin e tij pas ndeshjes, duke theksuar se skuadra e tij ishte më afër fitores dhe kishte shanset më të mira. Evertoni, nga ana tjetër, synonte të kompensonte humbjen e thellë 4-0 ndaj Brentfordit të hënën.
Liverpooli e nisi ndeshjen me vrull, duke kaluar në epërsi herët falë një goditjeje të fuqishme të Dominik Szoboszlai pas vetëm pesë minutash lojë. Goli erdhi pas një pasimi të saktë nga Florian Wirtz, forma e shkëlqyer e të cilit, që nga transferimi i tij prej 100 milionë paundësh nga Bayer Leverkusen vitin e kaluar, ka qenë një faktor kyç në ecurinë pozitive të Liverpoolit javët e fundit. Mesfushori gjerman ka arritur në nëntë gola dhe asiste në gjashtë ndeshjet e fundit për klubin dhe kombëtaren.
Megjithatë, epërsia e Liverpoolit nuk zgjati shumë. Frimpong, i cili po bënte startin e tij të parë në Premier League që nga gushti si mbrojtës i djathtë, shkaktoi një autogol të pafat. Nën presionin e Jake O’Brien, ai devijoi një goditje dënimi të Kieran Dewsbury-Hall në portën e tij, duke i dhënë Evertonit mundësinë të kthehej në lojë. Kjo ishte ndryshimi i vetëm i Liverpoolit nga skuadra që mposhti Manchester United 4-0 fundjavën e kaluar. Mungesa e Ronald Araujo, i huazuar nga Barcelona, i cili ka sjellë më shumë stabilitet në mbrojtjen e “Të Kuqve”, u ndje, veçanërisht në momentin e barazimit.
Liverpooli reagoi dhe e mbylli pjesën e parë në epërsi, por u pendua që nuk shfrytëzoi shanset e krijuara para pushimit. Iraola shtoi se loja nuk kishte qenë brilante nga asnjëra skuadër, por theksoi se skuadra e tij kishte pasur situata të mira për të shënuar dhe se finalizimi nuk kishte qenë mjaftueshëm i mprehtë. Wirtz goditi shumë afër Jordan Pickford pas një kundërsulmi të shpejtë të Liverpoolit, ndërsa Evertoni ishte i zemëruar për një faull të paakorduar në ndërtimin e aksionit. Frimpong mund të kishte pasur momentin e tij të shpengimit pak çaste më vonë me një krosim tundues, por Isak, në formë të mirë, e devijoi topin jashtë nga afërsia.
Katër fitoret e Liverpoolit në pesë ndeshjet e mëparshme të ligës i kishin bërë ata kërcënimin më të madh të Arsenalit për të ruajtur titullin. Megjithatë, një paraqitje e zbehtë në pjesën e dytë ilustroi një skuadër ende në tranzicion, vetëm disa muaj pas fillimit të drejtimit të Iraola. Vizitorët ende patën shanset më të mira për të marrë të gjitha tre pikët. Virgil van Dijk goditi mbi portë me një shans të ngjashëm me atë që shënoi për të fituar këtë ndeshje sezonin e kaluar. Më pas, Isak gaboi sërish pas një loje të duruar nga Wirtz, i cili i shërbeu sulmuesit suedez pesë minuta para fundit, por Evertoni arriti të mbante barazimin. Ky barazim, i siguruar nga Evertoni, thekson sfidat me të cilat përballet Liverpooli në rrugën drejt titullit.
Marrë nga France 24 Live News