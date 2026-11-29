Lazio, aktualisht kryesuese e kampionatit dhe mbajtëse e rekordit të pikëve dhe fitoreve pas 13 javësh, mbështetet në baza të forta. Këto baza janë një mbrojtje që, pavarësisht golit të pësuar dje në Torino, mbetet më e mira në Serie A, me vetëm 10 gola të pësuar në 13 ndeshje. Është e vërtetë që në futbollin e sotëm, meritat për një mbrojtje të tillë të pakalueshme nuk i atribuohen vetëm repartit të prapavijës, por gjithë skuadrës, pasi të gjithë duhet të marrin pjesë në fazën mbrojtëse. Megjithatë, është e qartë se parakushti thelbësor për të arritur këto shifra mbetet aftësia për të pasur mbrojtës të hekurt. Dhe pikërisht këtë po dëshmon se ka Lazio e Gattusos.
Është interesante të kujtohet se në fillim të sezonit, mes shumë paqartësive që rrethonin formacionin bardheblu, ishte edhe (madje sidomos) ajo e konsistencës së repartit të prapavijës, i cili kishte humbur dy shtyllat e viteve të fundit: Mario Gila (i kaluar te Milani) dhe Alessio Romagnoli (i transferuar në Katar). Gjithashtu, ishte larguar edhe qendërmbrojtësi tjetër, Patric (i cili përfundoi në Emiratet Arabe), i cili, megjithëse në rënie në sezonin e fundit, kishte qenë një element i rëndësishëm në atë sektor. Tre muaj pas fillimit të kampionatit, askush nuk i kujton më këto diskutime. Ato janë fshirë dhe janë bërë shpejt të vjetruara nga performanca e të gjithë mbrojtësve të Lazios, dhe në veçanti nga katër qendërmbrojtësit, të cilët ishin pikërisht ata që ngjallnin dyshimet më të mëdha.
Tre nga katër qendërmbrojtësit ishin të rinj, ndërsa tjetri, Provstgaard, ishte te Lazio vetëm prej një viti e gjysmë (janar 2025) dhe përdorej vetëm si zëvendësues. Megjithatë, tre blerjet e reja (Doekhi, Leite dhe Sutalo) janë dëshmuar si zgjedhje shumë të goditura, ndërsa Provstgaard ka shpërthyer plotësisht, duke u bërë një nga mbrojtësit më të mirë të gjithë Serie A, i aftë madje të shënojë gola të rëndësishëm (dje kundër Torinos, më parë kundër Juventusit). Danezi, duke vazhduar kështu, rrezikon të bëhet shpejt objekt dëshire për shumë klube të mëdha evropiane. Por ndërkohë, Lazio po e shijon atë. Së bashku me Sutalon (aktualisht i ndalur për shkak dëmtimi), i cili është dëshmuar si një element me soliditet të madh dhe aftësi taktike të barabartë (me Provstgaard formon një çift perfekt). Por edhe Doekhi dhe Leite (ish-shokë skuadre te Union Berlin) po dëshmojnë se janë shumë më tepër sesa thjesht alternativa për titullarët.
Kështu, në Formello, rinovohet tradita e të pasurit qendërmbrojtës me cilësi të lartë. Gila dhe Romagnoli, të cilët dominuan skenën në vitet e fundit, ishin vetëm më të fundit. Në sezonet e mëparshme, Lazio kishte mundur të mbështetej te një shtyllë si Francesco Acerbi (më pas kaloi te Interi) dhe, para tij, te holandezi Stefan De Vrij, i cili gjithashtu përfundoi te zikaltrit. Duke u kthyer edhe disa vite më parë, shfaqen Andre Dias dhe Giuseppe Biava, dy lojtarë fama e të cilëve nuk arriti kulme absolute, por që për Lazion u dëshmuan shumë të vlefshëm, veçanërisht në sezonin 2010-11, i fundit – para këtij viti – në të cilin Lazio kishte qenë në gjendje të ishte kryesuese e kampionatit.
Duke u kthyer në epokën Cragnotti, është e pashmangshme të përmenden dy “përbindësha” të shenjtë si Sandro Nesta dhe Jaap Stam, të cilët të dy më pas u transferuan te Milani. Kjo galeri e pasur mbrojtësish, përveçse ka kontribuar në mënyrë vendimtare në sukseset e Lazios, ka sjellë edhe pasuri në arkat e klubit: nga 31 milionë eurot e arkëtuara për Nestën në vitin 2002, te 30 milionë eurot për Gilën verën e kaluar (rastësisht, të ardhur nga Milani në të dyja rastet).
Marrë nga La Gazzetta dello Sport