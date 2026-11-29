Gadi Eisenkot, ish-gjenerali që synon postin e kryeministrit të Izraelit, duket se është distancuar nga formimi i një qeverie uniteti me Benjamin Netanyahu pas bisedimeve mes tyre. Takimi i tyre, i zhvilluar të dielën në mëngjes, kishte si qëllim diskutimin e një qeverie uniteti me rotacion për postin e kryeministrit, gati tre javë pasi presidenti Isaac Herzog i ngarkoi Eisenkotit detyrën për të formuar qeverinë pas zgjedhjeve të tetorit. Një burim nga partia centriste Yashar e Eisenkotit konfirmoi se bisedimet përfunduan për shkak të mosmarrëveshjeve të theksuara me Likudin, duke theksuar se Eisenkot i ofroi Netanyahut mundësinë për t’u bashkuar me qeverinë e tij pasi ajo të krijohej.
Propozimi për një kryeministri me rotacion erdhi nga Netanyahu, një ditë pasi Eisenkot u zotua të shpallte qeverinë e re deri më 6 dhjetor, pa zgjatje. Netanyahu shkroi në rrjetet sociale se ishte i gatshëm të pranonte që Eisenkot të shërbente i pari si kryeministër, ndërsa ai si zëvendëskryeministër. Në zgjedhjet e fundit, forcat pro-Netanyahut fituan 53 vende, ndërsa blloku i Eisenkotit 48, duke i lënë të dy pa shumicën e nevojshme prej 61 vendesh në Knesset. Eisenkot, i njohur për fushatën e tij kundër korrupsionit, e ka denoncuar Netanyahun si të papërshtatshëm dhe ka dënuar “fushatën raciste” kundër qytetarëve arabë. Ai gjithashtu akuzoi Likudin për zvarritje të bisedimeve të koalicionit për të shkaktuar zgjedhje të reja.
Kampi i Eisenkotit është përballur me ndarje të brendshme lidhur me aleancat e mundshme me partitë ultra-ortodokse, listat arabe, apo formimin e një qeverie uniteti me Likudin. Kundërshtarët e Netanyahut e quajtën ofertën e tij për rotacion një “mashtrim transparent”. Partia Yashar e Eisenkotit ka arritur marrëveshje koalicioni me Demokratët dhe Yisrael Beiteinu, duke siguruar gjithsej 36 ligjvënës, shumë larg shumicës prej 61 vendesh.
Një zhvillim i rëndësishëm ndodhi të shtunën kur Mansour Abbas, lideri i partisë arabo-izraelite Ra’am, njohu Hamasin si “grup terrorist”. Kjo lëvizje mund të hapë rrugën për bashkimin e partisë së tij në një koalicion të udhëhequr nga Eisenkot, pasi ky i fundit e kishte vendosur këtë përcaktim si parakusht. Abbas theksoi se qëllimi ishte formimi i një qeverie katërvjeçare, jo vetëm zëvendësimi i asaj të Netanyahut. Megjithatë, disa aleatë të Eisenkotit kanë shprehur kundërshtimin ndaj mbështetjes nga listat me shumicë arabe.
Ndërkohë, Britania, Franca dhe gjashtë vende të tjera bënë thirrje të shtunën për zhvillimin e zgjedhjeve legjislative palestineze të shtyra në tre muajt e parë të vitit 2027. Ata theksuan se vota ishte “thelbësore” për “rinovimin demokratik” dhe “e pandashme nga ruajtja e zgjidhjes me dy shtete”. Presidenti palestinez, Mahmoud Abbas, shtyu zgjedhjet legjislative për shtatorin e vitit të ardhshëm, duke fajësuar “pengesat e vendosura nga masat izraelite”, ndërsa Izraeli hodhi poshtë çdo përgjegjësi.
Marrë nga The Guardian