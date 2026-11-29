Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka vizituar sot deputetin Kliti Hoti në Spitalin e Traumës, pas plagosjes së tij gjatë protestës së zhvilluar në Tiranë. Hoti u godit me plumb gome gjatë përplasjeve mes demonstruesve dhe forcave policore, duke u dërguar menjëherë në spital për të marrë ndihmën mjekësore.
Vizita e Berishës vjen pas ngjarjes që ka nxitur reagime të forta nga përfaqësues të opozitës. Këta të fundit kanë akuzuar policinë për përdorim të tepruar të forcës gjatë demonstratës së sotme.