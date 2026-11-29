Ish-presidenti i Republikës, Ilir Meta, ka përcjellë një mesazh urimi me rastin e 29 Nëntorit, Ditës së Çlirimit të Shqipërisë, duke nderuar dëshmorët dhe heronjtë që sakrifikuan jetën për lirinë e vendit.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Meta ka shprehur mirënjohjen për të gjithë pjesëmarrësit e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, duke vlerësuar veçanërisht të rinjtë dhe të rejat që luftuan për pavarësinë dhe sovranitetin e Shqipërisë.
Në mesazhin e tij, ish-presidenti ka kujtuar edhe patriotët që, megjithëse kontribuuan në çlirimin e vendit, më pas u përballën me përndjekjen dhe persekutimin gjatë regjimit komunist.
“GËZUAR DITËN E ÇLIRIMIT!
Nderim dhe mirënjohje të përjetshme për Dëshmorët dhe Heronjtë e Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, për të gjithë të rejat dhe të rinjtë patriotë idealistë që luftuan dhe derdhën gjakun për Lirinë, Pavarësinë dhe Sovranitetin e Shqipërisë.
Me të njëjtin respekt përulemi edhe para të gjithë patriotëve që luftuan për çlirimin e Atdheut, por që më pas u përballën me persekutimin e regjimit totalitar.
Lavdi të përjetshme nga Mujo Ulqinaku te Qemal Stafa, Margarita Tutulani, Vojo Kushi dhe mijëra të tjerë!
NUK KA LIRI PA SAKRIFICAT MË SUBLIME!”, shkruan Meta në rrjetet sociale.
Në këtë mesazh, ish-presidenti ka vendosur në qendër kujtesën historike dhe respektin për sakrificat e shqiptarëve, duke theksuar rëndësinë e nderimit të atyre që luftuan për lirinë e atdheut.