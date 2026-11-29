Khloé Kardashian, pas pesë vitesh beqare, nuk e përjashton mundësinë e kthimit në altar, megjithëse jo në mënyrën më tradicionale. Në episodin e “The Kardashians” të transmetuar të enjten, më 26 nëntor, ylli i reality show-t, 42 vjeçe, u shfaq duke bërë shaka me idenë e një martese interesi gjatë prezantimit të parfumit të saj të ri në Malibu. Propozimi erdhi nga influencuesi Colt Paulsen, i cili e ngacmoi duke i kujtuar se “ke nevojë për një burrë, të gjitha motrat e tua janë të lidhura”, për t’u ofruar më pas si kandidat: “Gjithmonë mund të bësh një martesë lavanda, nëse do të kesh nevojë ndonjëherë, unë jam këtu”.
Me këtë shprehje, nënkuptohet një bashkim mes një burri dhe një gruaje ku të paktën njëri prej tyre i përket komunitetit LGBTQ+. Kjo formulë lindi në Hollywood-in e viteve ’40 për të mbrojtur yjet nga skandalet dhe është kthyer në modë sot në rrjetet sociale, ku shumë të rinj e përshkruajnë si një mënyrë për të jetuar me një mik të ngushtë pa ndërlikimet e një historie dashurie. Khloé, në vend që të ndryshonte temë, u përgjigj me entuziazëm se për të ishte mirë “në çdo kohë”.
Më vonë, në dhomën e rrëfimit, sipërmarrësja reflektoi më seriozisht, por pa hequr dorë nga ironia. “Ndonjëherë mendoj se do ta bëja, herë të tjera pyes veten nëse dua vërtet të kujdesem për një person tjetër,” shpjegoi ajo, duke shtuar se gjithçka do të varej nga “çfarë mund të bëjë për mua ai burrë homoseksual”. Kushti, me sa duket, është i thjeshtë: “A do të më bënte të ndihesha e bukur çdo ditë? Atëherë puna është bërë, kjo është gjithçka që duhet.”
Kjo shaka vjen në një moment kur familja Kardashian duket se po përjeton një periudhë plot dashuri, pasi Kim është në lidhje me Lewis Hamilton dhe Kendall Jenner, sipas thashethemeve, po frekuenton aktorin Jacob Elordi, ndërsa Khloé mbetet e vetmja pa një partner në krah. Kjo situatë e bën komentin e saj edhe më të theksuar në kontekstin e jetës së saj personale dhe asaj të motrave të saj të famshme.
Për më tepër, pauza e saj e gjatë sentimentale nuk është një mister. Pak ditë më parë, në podcastin e saj “Khloé in Wonder Land”, ajo kishte treguar se nuk kishte pasur marrëdhënie intime për pesë vjet dhe se identifikohej me demiseksualitetin, pra ndjenjën e tërheqjes vetëm pasi të ketë ndërtuar një lidhje të fortë emocionale, duke shpjeguar se nuk kishte pasur “kurrë një aventurë një-natëshe”. Megjithëse pranon se i mungojnë “një puthje apo një përqafim”, ajo tha se po jeton një moment kaq pozitiv sa ka frikë të fillojë diçka që mund të përfundojë keq, “siç ka ndodhur në të kaluarën”.
Referenca është për historinë e trazuar me basketbollistin Tristan Thompson, babai i fëmijëve True, 8 vjeçe, dhe Tatum, 4 vjeç, e cila përfundoi përfundimisht pas tradhtive të tij të përsëritura dhe zbulimit se ai do të bëhej baba i një fëmije tjetër me një grua tjetër. Më parë kishte qenë martesa me ish-kampionin e Lakers, Lamar Odom, e cila përfundoi me divorc në vitin 2016. Që atëherë, Khloé ka zgjedhur t’i kushtohet kryesisht fëmijëve dhe punës. Kjo, përveç rastit kur, siç theksoi ajo, të vijë një bashkëshort i gatshëm të kujdeset për pamjen e saj.
Marrë nga La Gazzetta dello Sport