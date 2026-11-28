Nga 28 Nentori 1912 dhe deri me sot nuk ka patur asnjëherë rrëmujë dhe probleme në Ditën e Pavarësisë. Ndërsa sot protestuesit u përplasen me policinë, duke krijuar kaos, djegie,bomba molotov dhe gaz lotsjellës.
Sipas njoftimeve zyrtare ka shumë të plagosur apo të lënduar.
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