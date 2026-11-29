Liderët e Arsenalit mund të thellojnë epërsinë në nëntë pikë në krye të tabelës, pasi Brighton, i dyti, u mposht 1-0 në shtëpi nga Newcastle. Liverpool, i cili ishte shfaqur si sfiduesi më i mundshëm i Arsenalit për titullin javët e fundit, barazoi 1-1 me Evertonin në derbin e Merseyside, duke treguar se mbetet një skuadër në tranzicion nën drejtimin e Andoni Iraola. Trajneri Iraola theksoi se derbi nuk ishte një ndeshje brilante nga asnjëra skuadër, por ata patën raste për të shënuar.
Dominik Szoboszlai i dha epërsinë vizitorëve në minutën e pestë, por Liverpool nuk arriti të ndërtonte mbi këtë fillim perfekt. Një autogol i Jeremie Frimpong në minutën e 25-të dhe mungesa e saktësisë në finalizim i kushtuan atyre fitoren e pestë në gjashtë ndeshje. Frimpong, në startin e tij të parë në ligë që nga gushti, shënoi aksidentalisht në portën e tij pas një goditjeje dënimi të Kiernan Dewsbury-Hall.
Ndërkohë, Manchester United shpëtoi nga fundi i tabelës falë humbjes 4-0 të Crystal Palace ndaj Hull City. Hull, që po shijon një rikthim të shkëlqyer në elitën angleze pas një dekade, shënoi me Oli McBurnie, Sorba Thomas dhe Regan Slater. Brighton pësoi humbjen e dytë radhazi, duke shuar ëndrrat për të rivalizuar Arsenalin. Tottenham vazhdoi rrugëtimin e tij në rritje me një fitore 2-0 ndaj Sunderland, ndërsa Bournemouth zgjati serinë e fitoreve në 11 ndeshje me një triumf 2-1 ndaj Fulham, duke u ngjitur në vendin e pestë.
Marrë nga France 24 Live News